Comisión acoge cambios y avala en primer debate presupuesto de 2021

Los diputados también presentaron varios modificaciones al proyecto. Por ejemplo, Silva propuso que el presupuesto se haga con base a “metas” y “objetivos”. También pidió que los funcionarios devuelvan los viáticos que no usan. No obstante, estas mociones fueron rechazadas. Se aprobaron por mayoría las planteadas por Robinson y otros diputados, entre ellas, la renovación y contratación de arrendamientos en las instituciones.

Durante el debate, el diputado independiente Gabriel Silva cuestionó la forma en la que el Consejo de Gabinete presentó a la Comisión los ajustes presupuestarios que hizo a diferentes instituciones, pues no estaba el detalle de cómo se usarán los recursos otorgados. “No comparto y no estoy de acuerdo con la resolución de gabinete ni con la parte financiera del proyecto de presupuesto ”, dijo.

You May Also Like