Comienza liberación de mosquitos para contener el Aedes aegypti | ACTUALIDAD

Añadió que “el doctor Stephen Dobson, de Mosquito Mate, descubrió la cepa de esta bacteria que, al colocarse en los mosquitos macho Aedes aegypti, y estos aparearse con los mosquitos hembra del ambiente sin Wolbachia, los huevos que pone la hembra no son viables. Así que con el tiempo se reduce la cantidad de mosquitos en el ambiente y también la cantidad de mosquitos macho a liberar. Es importante recordar que el mosquito macho no pica”.

