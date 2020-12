Comienza la vacunación masiva contra el covid-19 este lunes en EEUU | Noticias Univision Salud

Aunque este tipo de pases digitales aporta grandes ventajas en un contexto como el actual y permite restaurar importantes actividades económicas y sociales, también implican un importante dilema ético de dividir a la sociedad entre los que lo tienen y los que no lo tienen, sobre todo si esto se hace un imperativo para volar, trabajar, etc .

En las próximas semanas, importantes aerolíneas, incluidas United, JetBlue y Lufthansa, planean introducir una aplicación de pasaporte sanitario, llamada ‘CommonPass’, para verificar los resultados de las pruebas de coronavirus que se hayan hecho los pasajeros, y probablemente pronto también para verificar si se ha puesto la vacuna, informó The New York Times .

