Comienza la restricción de entrada a España desde países de fuera de la UE

Por regla general, no podrán entrar a España por motivos de orden público o salud pública los nacionales de países no integrantes de la UE con la excepción de los que sean residentes en ella o en países asociados al espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia; titulares de visado de larga duración expedido por un Estado miembro o del espacio Schengen, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores, personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad y personal de vuelo.

Este lunes ha comenzado a aplicarse la orden que retringe durante un mes los viajes no imprescindibles a España desde países no integrantes de la Unión Europea y otros asociados al espacio Schengen, por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis del coronavirus.

