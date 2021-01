¡Comienza Kim Kardashian a borrar fotos de Instagram!

Otras personas afirman que Kanye West no se sentía bien con la familia de Kim Kardashian y que por ello decidió ya no regresar a vivir en California, hasta el momento ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto, en cuanto a Kim parace que está teniendo un poco más de cuidado en cuanto a las publicaciones que comparte.

Claro que los rumores entre West y Star se han quedado en solo eso, pues hasta el momento no se han mostrado pruebas que muestren todo lo contrario, por el contrario están relacionando a un tercero que quizá no tenga nada que ver con el asunto.

You May Also Like