comidas internacionales para disfrutar a domicilio

No hace falta surcar los mares para dar con una cocina que consiga que salives solo de pensarla, ya que la mediterránea es una de las gastronomías más sabrosas y saludables. Podemos viajar a Francia, dándole un bocado a una quiche lorraine o recreándonos con una raclette; a Italia, mientras sorbemos un infinito fetuccine Alfredo y culminamos con una panna cotta; o a Grecia, desmontando un souvlaki de pollo y devorando una taramosalata sobre rebanadas de pan. Y ni siquiera tenemos que salir de nuestras fronteras, ya que no tenemos por qué renunciar al tapeo desde casa. ¿No te apetecen unas suculentas croquetas o alguna de las raciones ‘made in Spain’ más populares?

Ceviche, pastel de choclo, lomo saltado, arroz tapado de carne… La gastronomía peruana es un universo de sabores y texturas ante el que muchos han caído rendidos. Y es que, además de sacar partido a cualquier ingrediente que se te pueda pasar por la cabeza, combinan sabores que recuerdan a la cocina española, la china o a la caribeña que nos ayudan a viajar, a través del paladar, por numerosos rincones del mundo. Eso sí, que, entre la variadísima oferta de recetas peruanas, no se te pase degustar la Causa Limeña, uno de los emblemas de esta cocina que, créenos, no deja indiferente a nadie.

No obstante, no siempre es posible acercarnos hasta nuestro restaurante preferido, pero, ¡por suerte!, los servicios de comida a domicilio siempre están dispuestos a llevarnos la carta de ese lugar especial hasta nuestra casa . Así, gracias al delivery, podemos saborear desde nuestro sofá, y con nuestra película favorita de fondo, aquel plato que se nos ha antojado.

