“Cometimos errores infantiles y dejamos escapar el partido”

“No se puede hacer nada, no sé si es injusto o no, pero cometimos errores infantiles y dimos dos goles que le dieron la vuelta al resultado “, añadió el argentino.

Messi siguió en su línea autocrítica y fue duro con él y sus compañeros: “ Volvimos a cometer errores donde no podemos cometerlos , perdemos pelotas fáciles, a balón parado, nos generan contras…Tal y como estaba el partido eso no puede suceder, hicimos 80 minutos muy buenos”, insistía.

“ Pudimos cerrar el partido con goles anulados , que no sé si están bien anulados, pero así fue”, añadió, sobre los dos tantos que el VAR no quiso que subieran al marcador para los de Valverde.

