Comercios, hoteles y restaurantes lastran con suspensión de contratos

El gremio advierte que no resulta razonable “ que una persona llegue a Panamá procedente de países sudamericanos, Gran Bretaña, Sudáfrica, por mencionar algunos, y que presenten una prueba de Covid-19 negativa, e incluso estén vacunados, y se les pida repetir dicho examen en el aeropuerto y, aunque no se les detecte el virus, sean obligados a pasar una cuarentena por varios días”.

