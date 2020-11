Comercios en la Calzada de Amador sufren por bajas ventas

Agregó que los visitantes acuden todos los fines de semana a la Calzada de Amador , pero las ventas no son positivas porque los panameños no consumen en los locales sino que compran a los informales.

Abraham Hasky, empresario y exadministrador de Isla Perico, en la Calaza de Amador señaló que aunque los panameños acuden a la zona turística , los negocios no están funcionando porque no hay clientela que les compre sus productos.

You May Also Like