Comercios de la ZLC podrán ofrecer sus productos en línea

“El que no promociona su producto no vende y la regla se aplica para todos los seres humanos y negocios. Una herramienta tecnológica como esta va a permitir que más empresas puedan llegar a muchos más clientes para poder aumentar las ventas y el negocio pueda crecer de manera exitosa. Todo negocio conlleva a ciertos riesgos”, expresó.

You May Also Like