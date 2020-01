Comercio sin competencia en el aeropuerto de Tocumen

Empresas Multinacionales, S.A. es una de las sociedades beneficiadas con concesiones en el aeropuerto de Tocumen. Dos meses después de su constitución –el 14 de abril de 2010–, la junta directiva de Tocumen, S.A. resolvió entregarle una concesión directa para dedicarse a la venta exclusiva de equipos y accesorios de golf (ver facsímil).

La persona que protocolizó el acta de constitución de esta sociedad es Patricia Villanueva Martinelli, sobrina del presidente, Ricardo Martinelli, y esposa del viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Ford.

Pero, a pesar de la especificidad de esta concesión, en la Contraloría General no aparece contrato alguno entre Tocumen, S.A. y Empresas Multinacionales, S.A. para la venta exclusiva de accesorios de golf.

El contrato existente establece que se trata de una tienda especializada en diferentes tipos de artículos “alusivos a Panamá”.

“Esta es la tienda de las guayaberas… Es un espec-táculo y es la forma de vender Panamá”, comentó con evidente entusiasmo Juan Carlos Pino, gerente de Tocumen, S.A.

Este diario dejó varios mensajes a Villanueva Martinelli para conocer su versión sobre esto, pero no devolvió las llamadas.

Cuestión de salubridad

Otra empresa favorecida con contratos directos por Tocumen, S.A. es Golden Foods Trading, Inc.

Entre 2010 y 2011 esta sociedad –cuyo representante legal es Eduardo Martinelli Pardini– ha obtenido contratos por unos $700 mil para abastecer de papel higiénico y papel toalla los sanitarios de la terminal aérea.

Martinelli Pardini fue vicepresidente de Compras de importadora Ricamar –razón social de los Súper 99– y propiedad de su primo, el presidente Martinelli.

Y para justificar este contrato directo en Tocumen, S.A. citaron razones de imagen y salubridad: “…no solo es un tema de imagen lo que está en juego, es importantísimo proporcionarle a la gran cantidad de pasajeros que permanece en nuestras instalaciones, y a los que están en tránsito, los suministros adecuados para su higiene personal, pues de ser de otra manera, podríamos desencadenar un foco de infecciones, el cual podría transformarse en una urgencia de salud nacional…”.

Según Pino, en períodos anteriores, Tocumen, S.A. ha sufrido crisis por el incumplimiento de algunos proveedores. Y esta situación, agrega, que puede significar incomodidades en otras instituciones del Estado, es muy grave en la terminal aérea.

Esta necesidad de papel higiénico en Tocumen, S.A. llega justo hasta una cifra que permite hacer la contratación sin tener que pasar por el Consejo Económico Nacional (Cena).

Es el caso, por ejemplo, de una compra el 21 de octubre de 2011, cuando Golden Foods Trading, Inc. fue contratada directamente para proporcionar papel higiénico por un monto de $294 mil 132, suma ligeramente inferior a los $300 mil, cantidad que requeriría de la aprobación del Cena.

Los administradores de Tocumen, S.A. aclararon, eso sí, “que no puede ser un papel ordinario”.

LOS TANQUES DE BASURA

El 29 de marzo pasado, la contralora, Gioconda de Bianchini, refrendó un contrato directo entre Tocumen, S.A. y Marpa Labeling Corp., por la suma de $297 mil 460 para la adquisición de 80 cestos de basura de 200 galones, y 600 cestos de una altura de 80 centímetros, para la basura internacional.

El presidente de Marpa Labeling es Marco Solís, quien también aparece como tesorero de la sociedad Golden Foods Trading, Inc. –propiedad de Eduardo Martinelli– que, como ya se dijo, fue contratada directamente por Tocumen, S.A. por unos $700 mil para comprar papel higiénico. Ambas sociedades comparten un mismo local en Juan Díaz, en esta capital.

“Somos dos empresas totalmente independientes. No somos socios… él [Marcos Solís] tiene su propio negocio”, aseguró Eduardo Martinelli, al tiempo que advirtió de que su parentesco con el Presidente no ha influido en estas contrataciones. “El que no la debe no la teme”, comentó.

Pero, a pesar de tratarse de “empresas totalmente independientes”, como afirmó Eduardo Martinelli, el 25 de abril de 2012 Golden Foods Trading, Inc. importó de Estados Unidos 80 cestos de basura, con su respectiva tapa, por la suma de $15 mil.

Se trata de los mismos cestos de basura que vendió Marpa Labeling Corp. a Tocumen, S.A.

En consecuencia, por cada uno de esos 80 tanques de basura importados e instalados en la terminal aérea, Tocumen, S.A. habría pagado en promedio unos $187. Mientras que por los 600 tanques restantes de basura, Tocumen, S.A. habría pagado, en promedio, $470 por cada uno (ver foto).

Esta compra fue avalada por Edgar Iglesias, actual gerente de Asesoría Legal de Tocumen, S.A.

“Las importaciones las hizo Golden Foods por asuntos de logística, por la cantidad de contenedores que mueve”, fue la explicación que al respecto diera Marco Solís.

Otra empresa favorecida con el generalizado procedimiento de contratación directa que utiliza la junta directiva de Tocumen, S.A. es Transcaribe Ocean S.A., sociedad inscrita en julio de 2011.

Se trata de una concesión por 10 años que, sin embargo, no se sabe de qué se trata. Algunos datos son reveladores: los suscriptores de la sociedad son empleados de la firma de abogados Veleiro, Mihalitsianos & De La Espriella (VM&E), que aparecen en sociedades vinculadas a Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del Presidente, y de Rogelio Oruña, representante de IBT Panamá, consorcio que ha obtenido contratos con el Estado por más de $400 millones.

En entrevista con este diario, Pino dijo que no tenía los datos de esta concesión, y prometió proporcionarlos. Sin embargo, la promesa no fue cumplida y ha sido imposible contactar nuevamente a Pino.

La misteriosa concesión implica el pago de un millón de dólares a Tocumen, S.A., pero se desconoce a cambio de qué.

BARES

El ministro de Economía y presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., Frank De Lima –junto con el resto de los directores–, autorizó la operación de la sociedad Molas Enterprises (constituida el 30 de diciembre de 2009) para vender snacks y bebidas alcohólicas en la principal terminal aérea del país.

El monto de la concesión, refrendada el 2 de julio de 2010 por la Contraloría, es de $96 mil.

Uno de los suscriptores de la sociedad es Eduardo Porras Arosemena, quien labora en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que dirige José Domingo Arias.

“Confeccioné la sociedad… Se le envió una propuesta a Tocumen, S.A., que fue revisada y aprobada por la junta directiva, según el procedimiento de reglamento de concesiones de la terminal aérea”, explicó Porras.

“Había un problema de cómo suplir la demanda de comidas. Algunas aerolíneas ya no dan servicio de comida en sus vuelos… Son dos bares que se dieron antes que se licitara el food court”, comentó Pino para justificar esta contratación directa por un término de 10 años, por lo que esta empresa pagará un arrendamiento de $50 mensuales por metro cuadrado.

Cuando este medio le preguntó al ministro De Lima si sabía quién era el dueño de esta concesión, su respuesta fue esquiva: “Firmo todos los contratos por ser el representante legal y conozco a algunas de las personas que tienen concesiones en Tocumen. Panamá es un país pequeño”.

El 28 de septiembre de 2010, la contralora de Bianchini dio su aprobación a otra concesión directa para la venta de bebidas en el aeropuerto de Tocumen.

La favorecida con esta concesión por 10 años fue la empresa Sapi Investment, S.A. (constituida en 2007) que pagará a Tocumen, S.A. una renta estimada en $450 mil por ese período.

Sapi Investment, S.A. tiene entre sus directores al empresario Navin Bhakta, que fue nombrado por el presidente Martinelli como miembro de la Comisión Nacional de Relaciones Exteriores. Bhakta también figura en sociedades que tramitan concesiones hidroeléctricas en el río San Bartolo, en Veraguas.

Igualmente Tocumen, S.A. otorgó una concesión directa a la empresa Panamá Outfitters International, Corp., por $864 mil.

La sociedad fue creada el 6 de enero de 2011 y es presidida por David Bekhar, representante de Moda Prima Internazionale, vinculada a la marca Brookfield. “Esta es una de las marcas de mayor venta en Brasil y los viajeros brasileños han aumentado”, destacó Pino. Hasta ahora, la Contraloría no ha refrendado este contrato.

MISTERIO

Ayer, y con más de tres años de atraso, se publicó en Gaceta Oficial la resolución 004-JD-09 del 14 de abril de 2009, por la que la entonces junta directiva de Tocumen, S.A. establecía las tarifas de los estacionamientos de la terminal aérea.

Esa tarifa –de tres centavos por minuto durante la primera hora– aumentó en 66% luego de la concesión de este servicio a Republic Parking Tocumen, S.A.

La Gaceta Oficial también publicó una resolución, aprobada en noviembre de 2011, que estableció las nuevas tarifas, cánones y tasas para los servicios y rentas de espacio en el aeropuerto de Tocumen.