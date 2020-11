Comercio galo, en peligro ante nuevo confinamiento

Las llamadas se multiplican para la reapertura de las librerías. Editores (Antoine Gallimard, Odile Jacob etc.), autores (Enki Bilal, Patrick Modiano, etc.) y libreros firmaron una tribuna publicada en el diario Le Monde ayer, pidiendo la apertura de estos “lugares seguros” gracias al protocolo sanitario establecido estos últimos meses.

“Nos acostumbramos a la segunda temporada de confinamiento, no tenemos elección. Sólo quiero que me dejen trabajar, no quiero los 1,500 euros ($1,747 dólares, que les prometió el gobierno)”, comenta Anas Ansour, carnicero.

