Comercio electrónico generó en el 2020 ventas por $296 millones en Panamá

“Nos tocó darnos cuenta cuando la pandemia nos echó al agua que no solo no nos ahogamos, sino que ahora somos excelentes nadadores. Tenemos la ventaja del dólar, lo cual también ayuda mucho. En lo sucesivo los comercios se darán cuenta que todo el comercio es electrónico – ya si quieren tener presencia física dependerá de su mercado”, expresó.

You May Also Like