Comerciantes y empresarios tableños exigen que se levanten las medidas restrictivas impuestas por la Covid-19

La reacción de los manifestantes se da luego de que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunciara el levantamiento de las medidas restrictivas en algunos distritos panameños, a partir del 9 de agosto, no así en Las Tablas y Los Santos, donde se mantiene la cuarentena total dominical y el toque de queda de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.

