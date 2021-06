Comerciantes tableños rechazan cuarentena total decretada a causa de la Covid-19

Para el distrito de Chitré también se dispuso que no habrá jornada laboral ni movilidad, desde las 10:00 p.m. del sábado hasta las 4:00 a.m. del lunes. Chitré reporta 500 casos activos de Covid-19. Desde anoche, la Policía desplazó a sus unidades en distintos puntos estratégicos de los cinco corregimientos.

You May Also Like