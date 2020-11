Comerciantes rechazan las amenazas de nuevas restricciones

Resaltó que la actividad no ha sido promocionada para no atraer a todos los consumidores al mismo tiempo y de esa manera tener un mejor control en los aforos en este tiempo de pandemia.

También reportan que un 10% de las tiendas de los centros comerciales aún no ha podido reabrir porque las condiciones financieras aún no se los permiten.

Los centros comerciales empiezan hoy una campaña tipo Black Friday denominada Black Week c on el objetivo que los comercios empiecen a recuperar su rentabilidad fuertemente afectada por la paralización de 5 meses como efecto directo de la pandemia del coronavirus.

