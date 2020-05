Comerciantes piden que entrega de artículos a domicilio se realice todos los días

Ante esta situación, Nadwani dijo que no entiende porque no pueden entregar todos los días o porque la gente no puede ingresar al comercio uno por uno como se hace en la farmacia o los supermercados.

De acuerdo a la Resolución No. 423 las entregas solo podrán realizarse a domicilio los días lunes, miércoles y jueves en un horario de 8:00 a.m. a 12 mediodía a través de los servicios de transporte de la propia empresa o mediante los servicios de mensajería existentes.

