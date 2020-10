Comerciantes de Colón exigen el pago de indemnización tras la renovación urbana

Otro de los casos es el del señor Boris Caicedo , microempresario de la calle 6, avenida Central. Él recuerda que los trabajos fueron todos en desorden y cuando iban a llevar la documentació n a la constructora había, según él, una especie de padrinos que ayudan a unos y a otros no y se han dado cuenta en su investigación, que no se dieron todos los detalles , para poder procesar sus indemnizaciones. Comentó que ellos van a buscar la oficina de CUSA , para presentar su reclamo, debido a que muchos han perdido sus negocios y sus locales , en medio de deudas. A todo esto, Alejandro Vargas , jefe regional del Mivio t, quien atendió a los microempresarios, les explicó que la reclamación debe ser presentada ante CUSA, no ante la entidad.

Uno de estos casos es el de Tanisha Gale, propietaria de una sala de belleza , de la calle 2, avenida Central, quien manifestó que ella, h asta el sol de hoy , no ha recibido ninguna indemnización por los trabajos de renovación hechos por CUSA . Indicó que ella ha escuchado del pago de la indemnización, pero a ella no le han pagado nada. Dijo que ellos tienen que presentar su reclamació n ante la propia constructora.

