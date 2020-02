Comer un huevo al día no supone un mayor riesgo para el corazón

“La ingesta moderada de huevos, que es aproximadamente un huevo por día en la mayoría de las personas, no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o mortalidad, incluso si las personas tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular o diabetes —asegura—. Además, no se encontró asociación entre la ingesta de huevo y el colesterol en la sangre, sus componentes u otros factores de riesgo. Estos resultados son sólidos y ampliamente aplicables tanto a individuos sanos como a aquellos con enfermedad vascular”.

Los resultados, publicados en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, sugieren que no se produce daño por consumir huevos. Dado que la mayoría de los participantes en el estudio consumieron uno o menos huevos por día sería seguro consumir este nivel, concluye Mahshid Dehghan, primer autor e investigador de PHRI.

