Comedia sueca gana León de Oro en Festival de cine de Venecia

El documental “The Look of Silence”, del director estadounidense Joshua Oppenheimer sobre las masacres en Indonesia en la década de 1960, obtuvo el Premio del Jurado a la mejor película.

The Look of Silence (La mirada del silencio) le da continuidad a The Act of Killing (El acto de matar), documenta con el que Oppenheimer ganó el premio Oscar en 2014, entre otros reconocimientos.