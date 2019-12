come dos manzanas al día

El estudio, que fue publicado en la revista médica The American Journal of Clinical Nutrition, descubrió que comer manzanas que eran ricas en fibra y compuestos llamados polifenoles reducía la cantidad de colesterol total y LDL y los marcadores mejorados asociados con la salud de los vasos sanguíneos en los participantes que habían aumentado ligeramente los niveles de colesterol en la sangre.

You May Also Like