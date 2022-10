Combatir el cambio climático y mejorar los medios de vida en la comarca Ngäbe-Buglé

“Los hombres y mujeres de STRI saben tanto sobre la reforestación en los trópicos como cualquier otra persona en el mundo. Saben cuánto carbono puede secuestrar un bosque joven en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, por encima y por debajo del suelo, pero no saben, y nosotros no podemos saber, la tasa exacta de secuestro de carbono en este sitio completamente nuevo e increíblemente desafiante”, comentó el patrocinador del proyecto, Mark Rohr. “Creo que un elemento importante en el éxito del proyecto de reforestación es la creación de propiedad del proyecto por parte de los pueblos indígenas, para esto debemos proporcionarles un medio para que obtengan ganancias económicas a través de este esfuerzo en los años venideros”, agregó. Para lograr esto, la iniciativa Rohr incluye una tarifa de “arrendamiento de tierras” pagada a los participantes durante los 20 años de duración del experimento. El proyecto Agua Salud ha demostrado que durante los primeros 30 años de rebrote, los árboles almacenan un promedio de 6.9 toneladas métricas de CO2 en la biomasa arbórea aérea por año. Pagar $130 por hectárea al año le daría un precio al carbono de alrededor de $20 por tonelada.

Los puristas del cambio climático podrían resistirse a la idea de que los árboles podrían cosecharse en 30 años, pero a Hall no le preocupa. “El mundo tiene diez años para actuar juntos y evitar los efectos más catastróficos del cambio climático”, comentó Hall. “La silvicultura puede ser parte de la solución a corto plazo, pero también es una solución temporal a medida que otras tecnologías se ponen en línea. Si no hemos resuelto el problema en 30 años, entonces hemos fallado y ¿quiénes somos nosotros para decirles a los pueblos indígenas y locales lo que pueden hacer con sus árboles? Puedo vivir con eso, y apuesto a que muchos otros también pueden”.

