Columbus Crew (3-0) Seattle Sounders: Final MLS Cup, resumen y goles

Para los cuartos de final, se encontraron a un LAFC que venía de una temporada sumamente irregular , pues aunque recuperaron a Carlos Vela, el líder mexicano no logró ser importante para su equipo. No obstante, esta no fue la única desventaja del cuadro de California, ya que también perdió a tres de sus titulares: Cifuentes, Rossi y Rodríguez.

You May Also Like