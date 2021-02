Colores y esperanzas en el cielo

Como es costumbre, APROCHIPA (Asociación de Profesionales Chino-Panameña) realizará su anual Festival de cometas y panderos, en esta ocasión de modo virtual. “El objetivo es continuar con nuestra tradición. Este es nuestro evento insignia y no queríamos dejar pasar la oportunidad de continuar enviando nuestro mensaje cultural a todos los panameños. Este año está más ligado a la parte emocional, creativa y de reciclaje, ya que las competencias se van a basar en la confección de cometas y no en la misma volada en sí”, explica Sharinne Teng, miembro de la asociación.

You May Also Like