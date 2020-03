Colores suaves, plantas, luz natural, pocos estampados… ¿qué tipo de decoración ayuda a reducir el estrés?

Según la práctica del Feng Shui colocar la cama en el lado opuesto de la puerta del dormitorio pero no directamente frente a ella crea un flujo relajante en el dormitorio que nos ayudará a conciliar mejor el sueño. Además, la ropa de cama debería ser ligera, de colores claros y tacto agradable. Para que la calidad del descanso nocturno sea óptimo los expertos recomiendan retirar también cualquier tipo de aparato electrónico de la habitación para que sus campos electromagnéticos no lo perjudiquen (móviles incluidos).

Aunque parezca una obviedad resulta necesario recalcarlo. Existen investigaciones, como la publicada en The Personality and Social Psychology Bulletin, que vinculan de forma directa la subida de los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en personas que consideraban su hogar desordenado y sucio. Soluciones: mantener una rutina de limpieza, no recargar la casa con muebles y dejar siempre espacio entre ellos para lograr ambientes despejados ni acumular objetos a la vista en estanterías. En definitiva, dejar que la casa respire.

