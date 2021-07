Color rosa de laguna argentina alerta a ambientalistas

Sanz no quiso identificar a los supuestos responsables de esa campaña e indicó que el consorcio analiza presentar una denuncia ante la justicia. Señaló además que RASA (integrada por Cabo Vírgenes SRL, Iberpesca SA, Pesquera Veraz SA, y Food Partners Patagonia SA) no realizó vertidos a la laguna directamente, sino en un sector más alejado, y que aquellos efluentes corresponderían a pesqueras de Trelew.

Pablo Lada, activista del Movimiento Antinuclear del Chubut y miembro de las asambleas socioambientales de Chubut -provincia situada en el sur argentino- dijo a The Associated Press que los vecinos de Trelew y de la cercana capital provincial Rawson “quieren análisis independientes de la Universidad Nacional de la Patagonia o de algún laboratorio privado” para determinar si los vertidos industriales que estarían generando esa coloración en la Laguna de Corfo son tóxicos.

