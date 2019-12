Colonenses piden que el 20 de diciembre sea declarado Día de Duelo Nacional

Aún no se sabe la cifra real de cuántas personas murieron el 20 de diciembre de 1989, tras la incursión de tropas norteamericanas a Panamá para derrocar el régimen militar del general Manuel Antonio Norieg a, por ello, muchos opinan que d ebe declararse como Día de Duelo Nacional y no de reflexión, como existe actualmente.

You May Also Like