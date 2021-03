Colonenses cierran vía para exigir agua potable

LEE TAMBIÉN: Sittón: Constituyente no es ninguna panacea Las comunidades afectadas son Villa Luzmilla y Ibergoum, esta última compuesta por familias indígenas . Esta protesta generó un tranque vehicular afectando a personas que se dirigían hacia sus centros de trabajo. Nuria Iglesias, de 37 años de edad, una de las manifestantes informó que ellos tomaron la determinación de cerrar la vía, porque tienen varios días sin agua y nadie les da una respuesta. Indicó que no es posible que tampoco les envíen los carros cisternas para abastecer del líquido, de allí que pidieron la intervención del Idaan. Luego de la intervención de la Policía Nacional, los moradores piden hablar con la Gobernación de la provincia . Se han quedado a orillas de la carretera, agitando pailas como medida de protesta.

Residentes de varias comunidades en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón , cerraron esta mañana la carretera Panamá-Colón, exigiendo agua potable. El cierre inició a las 6:00 a.m y fue reabierta antes de las 7:00 a.m. , cuando unidades antimotines de la Policía Nacional procedieron a desalojarlos. Estas personas piden agua potable, debido a que aseguran que tienen unos 15 días sin el servicio.

