Colonenses cierran vía a puertos; diputado Jiaro ‘Bolota’ Salazar la encabeza

Unidades de l a Policía Nacional se presentaron en e l lugar para tratar de dialogar con los manifestantes , para que despejaran la vía, pero en vista de que no lograron lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los trabajadores. En esta área operan puertos marítimos, parte de la Zona Libre de Coló n, la empresa recolectora Aguaseo, que se han visto afectados por el cierre. El diputado s e encuentran un grupo de personas en esta vía comercial, en protestas que la semana pasada habían sido anunciadas que se iban a desarrollar esta seman a en los puertos marítimo s, a los que considera no aportan nada a la provincia de Colón. Salazar impulsa una ley en la asamblea para un f ideicomiso para la región, que lo s ayude a atender las necesidades de las comunidades.

You May Also Like