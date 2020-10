Colonenses adeudan más de $23 millones en Tasa de Aseo

A pesar que cuentan con su equipo de protección guantes, botas, las personas depositan vidrios, hierros, madera y otros tipos de objetos, inclusive sin bolsas. Se explicó el tema de los cachivaches , ya que la comunidad deposita gran cantidad muebles de todo tipo, que no pueden ser llevados por los camiones . Este tipo de recolección tiene un costo adicional y que no se está cobrando; actualmente se organiza operativos con las juntas comunales. También se informó que los depósitos improvisados se han incrementado en algunos puntos del distrito , entre ellos edificios abandonados , aceras y calles, por lo que se deben aplicar las sanciones a estas personas por parte de las autoridades municipales. La mala colocación del cableado eléctrico afecta a los camiones, ya que puedan entrar a algunas comunidades. Actualmente la empresa cuenta con 200 colaboradores que todos los días salen a trabajar para mantener al día la recolección de la basura en el distrito de Colón, pero también necesita que la comunidad coopere con la buena disposición y el pago de la tasa de aseo. En cuanto al porcentaje de recolección por día, se sustentó que es de 270 toneladas , 6,000 al mes y 72, 000 al año.

