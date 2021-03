Colonense gana certamen de belleza internacional… su meta es ser Miss Universo

Más de Yesimel – En el 2019 ganó el certamen Miss Latin Panamá 2019, organizado por Next Models Agency Panamá. – En el certamen de belleza internacional lució un vestuario de fantasía de Abdul Juliao y un traje ecológico diseñado por Anel Bautista de Colón. – Es imagen exclusiva de la agencia Next Models Agency Panamá.

Como ganadora tiene distintos compromisos, entre esos sociales, “el certamen Internacional tiene por objetivo ayudar a paciente de cáncer donando pelucas. Tuve la oportunidad en el desarrollo del concurso de donar una peluca humana a pacientes con cáncer, esta bella experiencia me ha marcado mucho y como reina actual me motiva a realizarlo en mi país”, explicó la reina de belleza.

