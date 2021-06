Colombia supera los 90 mil muertos en más de un año de pandemia

“Llevamos más de seis semanas en un pico que ya no es pico, si no casi una meseta epidemiológica, con la preocupación que no ve uno la punta del iceberg (…) Ya estamos desbordados, tenemos la copa llena”, dijo a la AFP el doctor Jhon Édison Parra, desde una unidad de cuidados intensivos (UCI) en Bogotá.

You May Also Like