Colombia se queda sin una Copa América que apunta a celebrarse íntegramente en Argentina

La CONMEBOL no cambiará de fecha la Copa América de este verano después de rechazar la petición de una de las dos organizadoras, Colombia, de retrasar la competición a noviembre por la pandemia de coronavirus, y buscará reubicar los partidos que estaban previsto en ese país. Así, los cafeteros no podrán finalmente ser anfitriones del torneo.

