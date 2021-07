Colombia puede imponer restricciones a quienes no se vacunen, advierte ministro

“Colombia todavía no ha implementado ninguna medida restrictiva. Pero no las descartamos, porque creemos que si una persona no se vacuna, y va a un evento público en un espacio cerrado, por ejemplo, está afectando el derecho de otras personas a protegerse de la enfermedad”, señaló.

Colombia incentiva la vacunación contra la Covid-19 y puede llegar a imponer restricciones de acceso a espacios públicos a las personas no vacunadas, advirtió este jueves 29 de julio el ministro de Salud, Fernando Ruiz, de visita esta semana en la ciudad de Washington, D. C.

You May Also Like