Colombia prohíbe la comercialización de la vacuna contra la Covid-19 en el sector privado

La filial del laboratorio Pfizer en Colombia anunció que las vacunas contra la Covid-19 por ahora no estarán disponibles para la venta al sector privado, argumentando que se busca garantizar la equidad en el acceso a la vacuna durante esta etapa de emergencia global. En un comunicado publicado en redes sociales, se precisa que las compañías están priorizando sus dosis para los acuerdos de suministro celebrados con los gobiernos nacionales y organismos supranacionales como el mecanismo Covax (Organización Mundial de la Salud). La posición de Pfizer Colombia se da luego que semanas atrás el presidente, Iván Duque, dijo que se permitiría la compra e importación de las vacunas contra el nuevo coronavirus por parte de la empresa privada. “Pfizer reconoce el rol del sector privado en la mitigación del impacto de la pandemia e informará a las partes interesadas una vez se den las condiciones necesarias para poder ampliar sus opciones de suministro”, se plasma en el comunicado. Por otro lado, ya Pfizer México había adelantando en enero pasado que el producto del dúo Pfizer/BioNTech no estaba a la venta al sector privado, luego que se detectara que terceros estaban ofreciendo a la venta la vacuna, lo cual calificaron de anuncios falsos.

Compartimos con ustedes información importante sobre la vacuna Pfizer/BioNTech contra Covid-19. Posted by Pfizer Colombia on Wednesday, April 21, 2021

