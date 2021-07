Colombia investiga a cuatro empresas que reclutaron a los asesinos del presidente haitiano

Los arrestados no ofrecieron resistencia y Ou ha detallado que se han constatado algunos daños menores en el edificio de la delegación, como ventanas rotas, pero ninguno de los miembros del personal se encontraban en ese momento en las instalaciones. El Ministerio de Exteriores taiwanés no puede precisar si los intrusos están involucrados de alguna manera en el crimen de Moise.

Según la información recogida por el diario The New York Times, se trata de James J. Solages , que trabajó en la Embajada de Canadá en Haití, y Joseph Vincent . Ninguno de ellos resultó herido durante el asalto a la residencia de Moise y se encontraban en posesión de armas, ropa, alimentos y otros objetos que se usaron durante el ataque.

