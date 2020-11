Colombia fue humillada 3-0 en Barranquilla por Uruguay previo al juego con Ecuador por la Eliminatoria Sudamericana a Qatar 2022 | Fútbol Internacional | Deportes

Su entrenador, el portugués Carlos Queiroz, debe ensamblar aún las líneas y terminar de recuperar a su conductor James Rodríguez, que este viernes no tuvo siquiera destellos de su categoría y no pudo conectar con el peligroso duo ofensivo de Duvan Zapata y Luis Muriel, ambos del Atalanta, que también fracasaron ante Uruguay.

You May Also Like