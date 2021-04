Colgate utilizará tecnología del MIT para lograr que salga hasta la última gota del dentífrico de sus botes

Los químicos e ingenieros han sabido cómo crear materiales y superficies superhidrófobos durante años. Las superficies texturizadas con patrones microscópicos complejos crearán un colchón delgado de aire que permite que los líquidos se deslicen fácilmente en lugar de pegarse, pero las superficies hidrófobas generalmente no funcionan con líquidos más espesos y viscosos que no fluyen tan fácilmente. Los materiales superhidrofóbicos también suelen estar hechos de materiales que no son seguros para los alimentos y, con el tiempo, pueden degradarse y volverse menos resbaladizos, lo que reduce su eficacia.

