Colegios piden plan de alivio financiero

El documento también establece que los centros de enseñanza particular mantendrían un descuento no menor al 15% en sus mensualidades, durante el año lectivo 2021.

La cifra puede ir en ascenso cuando inicie el próximo año escolar, porque aunque algunos padres de familia no tienen la capacidad de pagar las mensualidades escolares, todavía mantienen a sus niños en su respectivas comunidades educativas. La situación, sin embargo, no es sostenible.

