Colegios particulares tienen hasta el 4 de diciembre para solicitar auxilio económico

De acuerdo con la Resolución 474 del 30 de noviembre de 2020 y publicada en Gaceta Oficial se establece que este apoyo económico es para algunas escuelas particulares cuya mensualidad no supera los 150 dólares, con la finalidad de ayudar a aquellos estudiantes cuyos padres no pudieron cumplir con el pago de la mensualidad, tras ser afectados por la pandemia de la Covid-19.

