Colegio Electoral está listo para sellar el destino de Trump (Análisis)

Algunos miembros republicanos de la Cámara de Representantes ya han instado a Trump a no ceder cuando pierda el Colegio Electoral el lunes. También quieren celebrar un debate el 6 de enero sobre los resultados de estados clave por las acusaciones de fraude. Si un miembro de la Cámara y un miembro del Senado presentan una objeción, ese proceso puede tener lugar en cada cámara. Pero no está claro si algún senador republicano está dispuesto a dar ese paso, que sería solo académico de todos modos ya que los demócratas controlan la Cámara de Representantes.

No es extraño que personas entre los 538 electores que representan a todos los estados y al Distrito de Columbia se rebelen. En 2016, por ejemplo, hubo un récord de 10 electores «infieles». Y no existe una estipulación constitucional que obligue a los electores a votar por el candidato que reciba una pluralidad del voto popular en su estado. Aún así, muchos estados reemplazan o multan a los electores que se rebelan. Y los esfuerzos de Trump para convencer a los legisladores estatales en los estados de que perdió, como Pensilvania, y los electores de escaños favorables a él fueron insuficientes. La victoria de Biden es tan amplia –306 a 232 votos electorales– que las deserciones simbólicas no importarán.

Desde las elecciones, Trump ha hecho afirmaciones delirantes de que ganó por mucho en estados donde claramente perdió ante Biden. Los jueces han tratado con desprecio sus frívolas afirmaciones de fraude. Se ha vuelto contra la mayoría de la Corte Suprema que él construyó porque esta no escuchó sus casos fantasiosos. Y ahora, el presidente incluso está considerando despedir a su ultra leal secretario de Justicia, William Barr, quien señaló la verdad de que no hay indicios generalizados de la corrupción electoral en la que Trump insiste que le costó un segundo mandato.

«Solo diré que, obviamente, él es el presidente electo. Tiene 270 votos en el colegio electoral», dijo el domingo el senador Bill Cassidy de Louisiana en «State of the Union» de CNN, enfrentando a Trump de una manera que muchos colegas todavía se niegan a hacer.

You May Also Like