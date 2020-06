Colate aclara que no quiere quitarle la custodia de su hijo a Paulina

El e mpresario español expresó al programa ‘Sale el Sol’ sus razones para solicitar una audiencia en un juzgado de Miami: “En ningún caso estoy pidiendo la custodia, y como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, mi vida personal, y he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca”.

You May Also Like