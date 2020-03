Colapsa en China un hotel designado para alojar a afectados por el coronavirus: hay al menos 70 atrapados

Un hotel de cinco plantas designado como lugar de atención a enfermos del coronavirus se ha desplomado este sábado en la ciudad china de Cantón, provincia de Fujian (este del país), según han confirmado los servicios de rescate al Global Times.

Más de 70 personas continúan atrapadas bajo los escombros del Xinjia Hotel, según las mismas fuentes al diario, versión internacional del órgano portavoz del Partido Comunista de China.

Hasta el momento han sido rescatadas con vida 28 personas mientras siguen los procedimientos de rescate por el derrumbe, ocurrido en torno a las 19.30 hora local en el barrio de Licheng.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China ha enviado un equipo al lugar del colapso para ayudar en las tareas de salvamento.

Las causas del siniestro están ahora bajo investigación.

#Breaking: A hotel building collapsed in Quanzhou, East China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued: reports pic.twitter.com/hV2B3fC7Pm — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

Breaking: The Xinjia Hotel in Quanzhou, southeastern China's Fujian province collapsed on Saturday night. As of 9:30 p.m., 28 people have been pulled from the rubble and about 70 people are trapped, according to domestic media. pic.twitter.com/H8VoSKy224 — Sixth Tone (@SixthTone) March 7, 2020

Fujian collapsed hotel suspected for the new crown pneumonia isolation point

On March 7, a hotel in quanzhou, fujian province collapsed. The hotel was named xin jia hotel. Some people were buried. pic.twitter.com/nRd31O3vLv — 政经点-ECOPOLITIMES (@ecopolitimes) March 7, 2020

