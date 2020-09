Colapsa carretera en Breñon, distrito de Renacimiento y se mantiene cerrada vía por derrumbe en Boquete

En Boquete, la vía está acordonada y cerrada debido a que aún hay piedras enormes en la pendiente y se requiere de equipos de gran tamaño para poder removerlas y asegurar que el lugar no representa un peligro para los autos que transitan por esta vía montañosa. El director de Sinaproc aseguró que esta comunidad no queda incomunicada porque la vía tiene dos salidas hacia en el sector de los Naranjos y hacia Alto Boquete.

Palacios dijo que si los expertos consideran necesario se va a generar un informe de urgencia notoria que establece la intervención de una empresa por contratación directa, ya que por los hundimientos registrados los trabajos no los podrá realizar el Ministerio de Obras Públicas (MOP) porque no cuenta con equipos para estos trabajos.

You May Also Like