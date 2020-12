Colabora con artistas internacionales y saca su según disco

Aunque las circunstancias este año no son las mejores para publicar un álbum, seguro que el segundo disco de Aitana será todo un éxito tanto a nivel nacional como internacional. La legión de seguidores de la triunfita, 2,5 millones en Instagram, hará lo posible para que esta no tarde en conseguir el número uno .

A lo largo del concurso, debió aprender no solo a cantar sino también a bailar y emocionar, sin descuidar su afinación . La benjamina de la edición regaló a los espectadores multitud de actuaciones memorables. Desde New Rules a Issues, sin olvidar su emocionante Procuro olvidarte o Chandelier de Sia.

