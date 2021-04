Coinbase “incorpora a la normalidad” a las criptomonedas, un mercado “en constante movimiento y locura”

También Raúl López , country manager de Coinmotion (un bróker regulado en servicios de compraventa de criptomonedas), opina que el desembarco en bolsa de Coinbase es que la criptomonedas tienen un hueco en el sector financiero y no son algo negativo: “ No es tan malo como las habían pintado hasta ahora, porque están cotizando en Bolsa”.

You May Also Like