Cohete chino fuera de control se dirige a la Tierra; el Pentágono lo vigila

«Por eso, no debes creer a nadie que te diga: ‘Oh, sí, he oído que se viene abajo en este lugar en particular’», agregó McDowell. «No les creas al menos unas horas antes del reingreso porque simplemente no lo sabremos de antemano».

«No creo que las personas deban tomar precauciones. El riesgo de que haya algún daño o de que impacte a alguien es bastante pequeño, no insignificante, podría suceder, pero el riesgo de que te impacte es increíblemente pequeño. Entonces, no perdería ni un segundo de sueño por esto como una amenaza personal», dijo.

You May Also Like