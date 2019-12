Cofundador y exdirector general de Uber renuncia de la junta

Luego, el periódico The New York Times reveló que Uber utilizó una versión falsa de su aplicación para burlar a las autoridades en ciudades en donde operaba ilegalmente. El llamado software Greyball de Uber identificaba a reguladores que se hacían pasar por clientes y les bloqueaba el acceso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga el uso de Uber de dicho software.

