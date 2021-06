Coel pide al Gobierno una negociación justa respecto al contrato con Panama Ports

Y “para tener perspectiva sencilla, otra concesión relativa a la logística otorgada por el Estado, muchísimo más pequeña que el puerto, contribuye con cantidades muy superiores, 10% de todos sus ingresos brutos a la República de Panamá, ganen o pierdan; y esto incluye todas las actividades que desarrolle su negocio, independientemente de si se trata de servicios en tercerización o no, situación que no es en efecto así con PPC”, agregó.

La Junta Directiva del Consejo Empresarial Logístico (COEL) exhortó al Gobierno Nacional, especialmente, a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, “a no dejar pasar la oportunidad histórica que se les presenta, para lograr una negociación justa y a favor de los mejores intereses del país en su decisión de renovar o no el contrato con Panama Ports Company (PPC)”.

