Coco y Mia, los dos gatos del edificio derrumbado en Miami que también tienen buscadores

“Estoy sola, no tengo a nadie”, dijo Álvarez entrevistada por un diario neoyorquino. Álvarez explicó que su felino de 4 años y 10 libras (4,53 kg) con rayas grises fue registrado y permitido en el edifico como un animal de apoyo emocional. El nombre del dueño de Coco, un gato blanco y negro según una fotografía publicada por FoMA, no ha trascendido por el momento . “Queríamos formar parte en el apoyo a las familias de mascotas con cualquier necesidades que tuvieran”, explicó Berkowitz.

Mia y Coco, dos gatos del edificio que se derrumbó parcialmente en Surfside (Miami-Dade) el 24 de junio y de los que nada se sabe desde entonces, no han caído en el olvido. Friends of Miami Animal Foundation (FoMA), cuya misión es “salvar y mejorar la vida de las mascotas sin hogar en el condado de Miami Dade”, está ayudando al Servicio para Animales del condado en la localización de estas dos mascotas, explicó a Efe Yolanda Berkowitz, fundadora y presidenta de FoMA.

